В ДТП в Чувашии погибла семья из Удмуртии

Семья из Удмуртии — отец, мать и дочери 7 и 15 лет — погибла в ДТП на трассе М-7 в Чувашии 10 января. В живых осталась младшая 4-летняя девочка, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В настоящее время ребенку оказывается всесторонняя помощь в детской клинической больнице в Чувашии. К ней приехала старшая сестра из Ижевска, которая намерена стать опекуном девочки. Уже подготовлены все документы для предварительной опеки.

«Как только позволит состояние девочки, она будет транспортирована в Ижевск. Для этого министерством здравоохранения Удмуртии выделен специальный транспорт и медицинское сопровождение. При необходимости лечение, психологическая помощь ребенку будет оказана на территории нашей республики. В настоящее время психологическая помощь оказывается ее старшей сестре — опекуну»,— отметила уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

Погибших перевезли в Ижевск. Панихида и похороны состоятся 14 января. Отметим, что в последнее время семья проживала в Подмосковье.