В Ярославской области ожидаются сильные метели

В Ярославской области, как и в большинстве регионов Центра России, в ближайшие дни ожидаются сильные метели со снегопадами, при сохранении морозов. По данным специалистов центра погоды «Фобос», температура воздуха будет на 4 градуса ниже климатической нормы для этого времени.

По прогнозам метеорологов, в регионе снегопады ожидаются 14, 15 и 16 января. Прогнозируется выпадение до четверти месячной нормы осадков. Температура воздуха в ночное время будет опускаться до минус 22-25 градусов. Днем температура будет от минус 15 до минус 18 градусов.