Завод OSB-плит за 5 млрд рублей в 2022 году планируется построить в Томской области

Компания «Монолит-строй» (завод МДФ «Латат») планирует построить в Томске к середине 2022 года завод OSB-плит. Инвестиции в проект составят около 5 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора предприятия Даниила Рябченко.

Планируется, что мощность завода составит 250 тыс. куб. м OSB-плит в год.

По словам господина Рябченко, в настоящее время завершены проектные работы, заключены контракты на поставку оборудования. О планах построить новый завод компания сообщила в октябре 2020 года. Ранее о планах построить в регионе завод по производству плит OSB сообщала компания «ЛПК «Партнер Томск». В 2017 году, по данным «РИА Томск», активы «ЛПК "Партнер-Томск» приобрела компания «Монолит-строй». По данным ЕФРСБ, цена продажи составила 730 млн руб.

Оксана Павлова