Глава Саратова призвал коммерческие организации вывести технику на уборку снега

Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что муниципальные предприятия «мобилизуют все имеющиеся силы» на уборку города от снега. Как сообщает пресс-служба мэрии, за минувшую ночь с улиц города вывезено 7 тыс. куб. м. снега и наледи, на улицы города вышло 265 спецмашин.

По словам господина Исаева, коммунальные службы Саратова работают в круглосуточном режиме, привлекается дополнительная техника. «Мы видим, что ситуация в городе непростая. На утро после сильного снегопада от ряда отдаленных территорий поступает информация о снежных перемётах на дорогах, наблюдается затруднение в движении общественного транспорта, в городе зафиксированы пробки», — отметил он.

Глава города призвал коммерческие предприятия, заводы, производства и управляющие компании вывести на уборку технику и дворников, расчистить прилегающие территории. Также он попросил горожан максимально отказаться от частного транспорта в пользу общественного. «Службам благоустройства нужно время, чтобы нормализовать обстановку в городе, прошу отнестись с пониманием», — цитирует Михаила Исаева пресс-служба администрации.

В ночь с 13 на 14 января в Саратове продолжался обильный снегопад, выпало более 20 см осадков.

Ъ-Средняя Волга