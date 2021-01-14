В Алтайском крае назначен новый начальник пограничного регионального управления ФСБ России

Генерал-майор Андрей Кузнецов займет должность начальника пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

Андрей Кузнецов родился в Амурской области в 1964 году. Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР. На разных должностях проходил службу в пограничных управлениях ФСБ России по Амурской области, Алтайском, Забайкальском и Краснодарском краях. С октября 2018 года господин Кузнецов был руководителем пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Екатерина Лукашевич