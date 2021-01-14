SuperJob: 61% врачей в Екатеринбурге готов переехать в другой город ради высокооплачиваемой работы

В Екатеринбурге 61% медицинских работников согласен переехать в другой город ради высокооплачиваемой работы, следует из опроса сервиса SuperJob. Согласно результатам исследования, наиболее привлекательными для уральских врачей являются Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Помимо медиков ради новой работы из Екатеринбурга готовы уехать 52% проектировщиков. Наиболее предпочтительными для них являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. «Готовы к переезду из Екатеринбурга 4 из 10 программистов, в ТОП-3 желаемых городов они видят две столицы и Краснодар. Ниже всего готовность к переезду у бизнес-аналитиков — только 18%. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга они готовы переехать в Калининград»,— указано в результатах исследования.

В то же время Екатеринбург вошел в число мегаполисов, куда хотят переехать специалисты из других городов-миллионников. Так, 21% программистов из Москвы и Санкт-Петербурга готовы рассмотреть столицу Урала в качестве нового места жительства и работы. Помимо этого, наиболее привлекательным Екатеринбург стал для руководителей из Казани (о готовности переехать заявили 49% участников опроса), для юристов из Новосибирска (21%) и бухгалтеров из Уфы (15%).

Чаще всего в столицу Урала хотят переехать из Перми. По данным исследования, Екатеринбург вошел в ТОП-3 предпочтений для работы у 57% врачей, 56% руководителей, 53% прорабов, 52% квалифицированных рабочих и 19% бизнес-аналитиков.