Сенатор от Прикамья объяснил необходимость ужесточения контроля над образованием

Сенатор от Пермского края Андрей Климов объяснил необходимость законопроекта о регламентировании просветительской деятельности, разработчиком которого он является. По его словам, «просвещением» занимаются и террористические организации, пытающиеся донести свою идеологию через различные образовательные курсы и интернет-платформы. Граждан, недовольных его инициативой, господин Климов фактически обвинил в несознательном пособничестве зарубежным силам. Подробнее – в материале «Ъ» «Просветителей просветят на связь с Вашингтоном».