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Пермь. Прикамье

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В Прикамье данные о недвижимости и земле разместят на единой цифровой платформе

Пермский край, наряду с Татарстаном, Иркутской областью и Краснодарским краем стал участником пилотного эксперимента по внедрению единой системы учета земельных участков и недвижимости. Постановление об этом подписал 31 декабря премьер РФ Михаил Мишустин.

В ходе эксперимента все данные, ранее хранившиеся на серверах различных министерств и ведомств, будут сконцентрированы на базе новой единой цифровой платформы. Это упростит получение и использование информации, сделает процессы контроля и управления прозрачными и удобными. Эксперимент в четырех субъектах РФ будет продолжаться в течение года. По его итогам единая система учета может быть внедрена в других регионах страны.

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