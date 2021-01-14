Кубань опустилась в рейтинге эффективности управления регионом на 31 место

Краснодарский край занял 31-е место в рейтинге эффективности управления регионам по итогам 2020 года, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций. Год назад он занимал 21-23 строчки рейтинга. Эксперты поставили региону 0,644 балла (в 2019 году - 0,663 балла).

В тройку лидеров вошли Тюменская область (0,802 балла), Тульская область (0,784 балла) и Ямало-Ненецкий автономный округ (0,783 балла). В тройку аутсайдеров – Республики Хакасия (0,416), Бурятия (0,420) и Ингушетия (0,404).

Снижение в позициях Краснодарский край показал по показателям управления в политико-управленческом блоке, заняв 34-е место среди российских регионов (год назад 22-е место), а также в социальном блоке – 30-е место (год назад – 9-е место). В финансово-экономическом блоке управленческая команда администрации Кубани позволила региону подняться на 24-е место с 30-31-х мест годом ранее.

«Не очень помогли в ряде регионов губернаторские выборы, поскольку на их фоне рейтинг эффективности управления ухудшился у президента Татарстана, губернаторов Краснодарского края и Брянской области. В основном на ухудшение позиций этих регионов влиял комплекс нерешенных социально-экономических проблем», - говорится в комментарии к рейтингу.

В части социальной сферы, Краснодарский край оказался аутсайдером рейтинга по числу учителей на 1 тыс. учащихся (56,1 учителей), тогда как у лидера рейтинга – Якутии - 118,7 учителей.

Дмитрий Михеенко