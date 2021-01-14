Суд оштрафовал НПЗ в Кузбассе за нарушение мер по профилактике COVID-19

В Кузбассе Мариинский горсуд оштрафовал Итатский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) за нарушение санитарного законодательства, сообщает официальный представитель суда Алексей Бушуев.

«Обществом с ограниченной ответственностью "Итатский нефтеперерабатывающий завод" более полугода не в полном объеме выполнялись мероприятия по предотвращению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные постановлением главного государственного врача по Кемеровской области»,— говорится в сообщении.

Мариинский территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора возбудил в отношении НПЗ дело об административном правонарушении. Как установила служба по надзору, с 11 апреля по 27 октября 2020 года на предприятии проводилась уборка без использования специальных для этого дезсредств (не применялся «Дезхлор»). Кроме того, не был обеспечен запас дезинфицирующих средств не менее чем на неделю работы, отсутствовали кожные антисептики.

НПЗ оштрафован на 100 тыс. руб. (менее минимального размера, предусмотренного по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ — от 200 до 500 тыс. руб.).

Наказание назначено с учетом «исключительных обстоятельств» и финансового положения организации — в отношении предприятия в 2019 году прекращена процедура банкротства после мирового соглашения с кредиторами.

Екатерина Лукашевич