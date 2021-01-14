Протестующие в Брюсселе подожгли полицейский участок

В Брюсселе прошли демонстрации за расследование дела чернокожего мужчины, умершего 9 января после задержания. Группа протестующих столкнулась с полицейскими, подожгла участок на севере города, где находился умерший мужчина, и повредила служебные машины, сообщает местное издание BX1.

Демонстрация началась мирно, издание оценивает число ее участников примерно в 400 человек. Около ста из них отделились от основной группы и начали бросать в полицейских предметы. Полиция арестовала нескольких протестующих.

Кортеж короля Бельгии Филиппа проезжал неподалеку от места протестов, ему пришлось развернуться под прикрытием полиции. Представитель королевского двора сообщил Associated Press, что король был в машине, но его безопасности ничего не угрожало.