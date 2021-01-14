Группа «Черкизово» продолжает наращивать выпуск индейки на тамбовской площадке

ООО «Тамбовская индейка», совместное предприятие группы «Черкизово» (основными владельцами являются члены семьи бизнесмена Игоря Бабаева) и испанской Grupo Fuertes, увеличило производство индейки в четвертом квартале 2020 года на 1% — до 11,29 тыс. т против 11,23 тыс. т за аналогичный период годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе группы. При этом средняя цена реализации по сравнению с четвертым кварталом 2019-го уменьшилась на 3% и составила 170,5 руб. за кг. Группе удалось нарастить объем продаж индейки и по итогам года: с 39,41 до 40,98 тыс. т, на 4%. Средняя цена реализации увеличилась на 3%: с 169,23 до 173,98 руб. за кг.

Напомним, у «Черкизово» только одна площадка по производству индейки — в Тамбовской области. В прошлом году на ней начались работы по увеличению мощности, что позволит нарастить производство на 30 тыс. т в живом весе в год. Инвестиции в проект ранее оценивались в 3,5-4,5 млрд руб. Доля «Черкизово» в общем объеме производства индейки в РФ, по данным Agrifood Strategies, в 2018 году составляла 15%.

Подробнее о тамбовском предприятии — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова