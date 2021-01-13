Расходы Липецкой области на строительство дорог разберут на федеральном уровне

Липецкая область оказалась в числе 11 регионов РФ, которые в 2020 году ухудшили освоение средств при строительстве дорог. По словам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, «в целом кассовое исполнение по федеральным средствам выросло с 95% в 2019 году до 99,1% в 2020 году». Все регионы страны освоили свыше 880 млрд руб. из федеральной казны, а с учетом бюджетов субъектов на дороги в прошедшем году было направлено более 2 трлн руб.

«Мы подготовили так называемые светофоры по дорожному строительству. Они очень четко показывали каждую неделю, какой регион, в каком находится состоянии. И могу сказать, что 52 региона находятся в «зеленой зоне», то есть они освоили свыше 99% средств с учетом экономии на торгах. В «желтой зоне» 21 регион, в которых освоение лучше, чем в 2019 году, но менее 99%. И в «красной зоне» те регионы, в которых по объективным и субъективным причинам освоение ниже прошлого года, это 11 субъектов. Данные мы еще уточняем. Причины неосвоения учтем и сделаем все необходимые выводы»,- пообещал господин Хуснуллин.

Помимо Липецкой области по итогам 2020 года в «красной зоне» оказались Пермский край, Смоленская, Астраханская, Мурманская, Рязанская и Ростовская области, республики Крым, Карелия, Мордовия, а также Еврейская автономная область.

Почему мэрия Липецка не стала принимать работы по реконструкции проспекта Победы, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий