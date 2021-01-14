Новый владелец Nissan City проектирует на купленном участке АЗС

Новый собственник бывшего автосалона Nissan City на шоссе Космонавтов, 427 реконструирует комплекс в логистический или торговый центр. ООО «Евроинвест», подконтрольное пермскому бизнесмену Владимиру Матыцыну, стало владельцем здания салона в апреле 2020 года. По сведениям источников в холдинге господина Матыцына, на территории возле бывшего автомобильного комплекса проектируется также автозаправочная станция.

Nissan City был самым грандиозным проектом «Уралавтоимпорта», который до банкротства являлся крупнейшим игроком пермского авторынка. Объем инвестиций в автоцентр составил около $15 млн. Изначально планировалось, что Nissan City будет представлять собой комплекс из пяти отдельно стоящих зданий, однако построено было только основное трехэтажное здание площадью 9,2 тыс. кв. м, внутри запроектировали шоу-рум, офисные помещения и ремонтную зону. Рядом с автосалоном разместились газовая котельная и трансформаторная подстанция. Позже объект достался за долги Росбанку, а в начале 2014 года перешел в собственность ВТБ, который и выставил его на продажу. В объявлениях не указывалась стоимость, но в 2014 году экс¬перты оценивали автосалон в 270–450 млн руб.

Напомним, структуры, аффилированные Владимиру Матыцину развивают несколько направлений бизнеса: сеть АЗС «Нефтехимпром», завод «Сорбент, девелопмент (ЖК «Аэлита», ТРК «СпешиLove»). По данным справочника 2gis.ru, в Перми насчитывается 28 АЗС сети «Нефтехимпром».