ПМД построит за ЦУМом клубный дом

Клубный дом, который построит ПМД на ул. Петропавловской, 52, будет включать две террасы и двухуровневый подземный паркинг. Об этом рассказал «Ъ-Прикамье» руководитель ГК «ПМД» Олег Стародубцев. Этой осенью девелопер купил у ГК «ЭКС» земельный участок за ЦУМом. Тогда в ПМД сообщали о планах возвести здесь клубный дом повышенной комфортности. По словам Олега Стародубцева, дом будет 6-этажным, его площадь составит порядка 9 тыс. кв. м. На 1 этаже разместятся коммерческие помещения (около 700 кв. м) – бутики, кофейни, цветочные магазины.

Разрешение на возведение объекта планируется получить не ранее второй половины 2021 года. Глава ПМД сообщил, что клубный дом класса «бизнес» или «премиум» будет включать 4 подъезда, небольшое количество квартир и закрытую территорию. «У каждой квартиры будет собственное парковочное место в двухуровневом подземном паркинге. Также будут терраса на 1 этаже и терраса с выходом на крышу – для жителей первых и последних этажей, - пояснил Олег Стародубцев. – Дом будет построен в современном стиле арт-деко. Сейчас все решения прорабатываются». Собеседник добавил, что внешний облик дома разработают с учетом окружающей застройки.

Участок по ул. Петропавловская, 52 общей площадью 3,6 тыс. кв. м находится в зоне центров городского значения Ц-1. Сейчас площадка предназначена под размещение гостиниц. Ранее в ПМД сообщали, что намерены сменить разрешенный вид использования участка под жилую застройку.

Ранее указанная территория представляла собой два участка, на одном находился художественный магазин «Эскиз», который недавно снесли, на другом – структуры бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых планировали пяти¬звездный отель DoubleTree by Hilton Perm. Приступить к строительству рассчитывали в 2012 году, однако проект так и не реализовали. Позднее оба участка приобрела и объединила ГК «ЭКС» (бенефициар – бывший губернатор Олег Чиркунов).