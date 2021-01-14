Прекращено дело в отношении экс-руководителя службы по отлову бродячих животных

В Перми следственные органы прекратили уголовное дело в отношении бывшего начальника «Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игоря Сафонова. По данным собеседников, знакомых с его позицией, его уголовное преследование было прекращено еще в прошлом году по реабилитирующим основаниям. Напомним, дело было возбуждено в прошлом году после того, как осенью 2019 года в логу рядом с улицей Фрезеровщиков были обнаружены фрагменты тела ранее пропавшей пенсионерки. Тогда было высказано предположение, что женщину могли искусать бродячие собаки. Еще один эпизод в деле, как утверждают источники, якобы был связан с нападением собак на семилетнего ребенка, в результате чего он отказался в больнице. В результате, по данным «Ъ-Прикамье», сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что в деянии господина Сафонова состава преступления не содержится.

Стоит отметить, что в конце прошлого года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении сотрудницы управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольги Муравьевой. Как следует из информации с сайта администрации, она занимает должность руководителя отдела городской среды, природопользования и организационной работы. Следственными органами ГСУ СКР ей инкриминируется ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность). Дело было возбуждено после того, как в марте прошлого года стая бездомных собак насмерть искусала женщину в микрорайоне Висим. По словам защитника обвиняемой, адвоката Ольги Бедерсон, вины госпожа Муравьева не признает. Предварительное слушание по делу назначено на 15 января в Ленинском районном суде.