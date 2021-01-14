Ничего доходного

По итогам 2020 года, собственные доходы Пермского края сократились на 25,8 млрд руб. В основном это недополученные платежи по налогу на прибыль — 23,7 млрд руб. Снизились также поступления по акцизам, упрощенной системе налогообложения, налогу на доходы физических лиц и имущество организаций. Эксперты не считают сложившийся объем выпадающих доходов критичным и связывают его со снижением прибыли крупных краевых предприятий. По прогнозам специалистов, недополученные доходы 2021 года будут зависеть от эффективности массовой вакцинации от COVID-19 и скорости восстановления производства.



В 2020 году в бюджет Пермского края поступило 100,6 млрд руб. из запланированных 126,4 млрд руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте краевого минфина. Для сравнения: по итогам 2019 года, в бюджет поступило 125,3 млрд руб. собственных налогов.

Большая часть недополученных в 2020 году средств приходится на один из основных источников доходов краевой казны — налог на прибыль организаций. Платежи по нему сократились на 23,7 млрд руб. Вместо запланированных 59,5 млрд руб. в бюджет поступило 35,7 млрд руб.

Сокращение поступлений по второму основному источнику доходов бюджета Пермского края — налогу на доходы физических лиц оказалось менее существенным. В краевую казну поступило 33,6 млрд руб. из запланированных 34 млрд руб. Таким образом, краевые власти недополучили 443,1 млн руб.

Поступления по упрощенной системе налогообложения сократились на 861,9 млн руб., по акцизам — на 701,8 млн руб., по налогу на имущество организаций — на 372,8 млн руб.

Вместе с тем существенно перевыполненными оказались платежи при пользовании природными ресурсами (на 250,5 млн руб.) и налогу на добычу полезных ископаемых (75,1 млн руб.).

Ранее министерство финансов Пермского края прогнозировало, что по итогам года объем выпадающих доходов регионального бюджета составит около 29 млрд руб. (из них 24 млрд руб.— потери по налогу на прибыль). В минфине снижение собственных доходов связывали с падением цены на нефть, снижением курса рубля к доллару, а также факторами, связанными с пандемией коронавируса COVID-19.

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края, член комитета по бюджету Олег Постников не считает объем выпадающих в 2020 году доходов критичным. «Снижение поступлений на 20% — неприятно в целом для планирования бюджета. Но оно было неизбежным. Экономика края не живет своими отдельными законами, и с учетом информации о снижении прибыли предприятий в крае более чем на 60% появление выпадающих доходов бюджета и потребность в привлечении кредитов оказались очевидными»,— считает депутат.

Он полагает, что скорость падения доходов в 2021 году «будет обратно пропорциональна скорости вакцинации населения от COVID-19 и восстановления полной работоспособности предприятий и оздоровления бизнес-процессов».

Константин Кадочников