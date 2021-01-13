В Ярославле расчищают объездные пути перед перекрытием проспекта Машиностроителей

В Заволжском районе Ярославля в связи с подготовкой к перекрытию участка проспекта Машиностроителей 15 января, ведутся работы по расчистке от снега улиц, по которым будут организованы объездные пути, сообщили в пресс-службе мэрии города. Уборкой снега занимаются сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой».

«В Заволжском районе усиленно проводится комплексная уборка главных магистралей для подготовки объездных путей. Организована расчистка снега на проспекте Авиаторов, а также от разворотного кольца на улице Серго Орджоникидзе до улицы Космонавтов. Также организовано расширение проезжей части по улицам Университетской и Маяковского, а также по улице Сахарова. Уборка проводится с использованием трех автогрейдеров, двух тракторных щеток и ротора»,— рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

По его словам, ночью будет организован вывоз снега с Октябрьского моста через Волгу и расчистка проспекта Машиностроителей. Также снег будет вывезен с улицы Космонавтов. Помимо этого, для подготовки к перекрытию проспекта Машиностроителей началась установка дорожных знаков для организации временной схемы автомобильного движения.

Перекрытие движение на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе произойдет в ночь с 14 на 15 января. На перекрестке будет проводиться ремонт инженерных сетей. Для увеличения пропускной способности на главных улицах Заволжского района будут внесены изменения в режим работы 10 светофорных объектов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что активисты регионального отделения ОНФ проверили подготовку к ограничению движения по проспекту Машиностроителей в Заволжском районе. В ОНФ отметили, что на данный момент объездные пути плохо расчищены от снега и не готовы к интенсивным автомобильным потокам. В частности, это относится к улицам Сахарова, Красноборской и Университетской. ОНФ направил обращение в мэрию с просьбой организовать уборку снега с улиц.

Напомним, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будет выполнять подрядная организация АО ГК «ЕКС». С ней подписан контракт на общую сумму 160,8 млн руб. Завершение ремонта запланировано на август 2021 года. В конце 2020 года подрядчик уже провел на проспекте Машиностроителей модернизацию светофоров, которые были оснащены светодиодной подсветкой. Во время перекрытия проспекта с 15 января по 15 февраля 2020 года будут проведены работы по замене ливневого коллектора на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе.