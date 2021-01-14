«Александровский» гасит свет

Банк «Александровский» и Федеральная налоговая служба банкротят ООО «Строительные технологии». Это юрлицо выступало поручителем по кредиту «Санкт-Петербургской электротехнической компании», несостоятельности которой также добиваются кредиторы. Повлиять на финансовую устойчивость компаний могло сокращение объема заказов и крупные инвестиции в строительство производственно-складских мощностей, считают эксперты.

ООО «Строительные технологии» получило сразу два банкротных иска, следует из картотеки арбитражных дел. Первый подала Федеральная налоговая служба (ФНС), второй поступил от банка «Александровский» с суммой требований 50 млн рублей. Заявления были зарегистрированы 11 января, но пока не приняты к рассмотрению.

Первый иск к ответчику кредитная организация подала в сентябре прошлого года, но тогда он не был банкротным. По данным материалов дела, в мае 2020 года банк выдал кредит ООО «НПО "Санкт-Петербургская электротехническая компания"» (СПб ЭК) на сумму 150 млн рублей, поручителем по которому выступило ООО «Строительные технологии». Погасить задолженность компания должна была до конца прошлого года. Однако осенью «Александровский» досрочно потребовал 50 млн рублей из-за нарушения срока выплаты процентов, а также непредоставления информации о снижении поступлений на счета и ухудшении финансовых показателей. После того как заемщик не выполнил требования, банк обратился в суд. В результате суд взыскал с СПб ЭК 50 млн рублей. Ответчик пытался обжаловать это решение, но сделать ему это не удалось.

В банке «Александровский» не прокомментировали запрос, в ФНС не смогли ответить оперативно. По указанному в общем доступе телефону дозвониться до «Строительных технологий» не удалось, письмо “Ъ” в компании проигнорировали.

По данным kartoteka.ru, ООО «Строительные технологии» было зарегистрировано в Петербурге в 2007 году. Основным видом ее длительности указано строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании за 2019 год составила 466 млн рублей (–153% к предыдущему году), чистая прибыль — 36,4 млн рублей (–298%). Данные за 2020 год отсутствуют. 50% организации принадлежит самому ООО «Строительные технологии», оставшейся половиной владеет Александрс Народицкис. Он также указан собственником ООО «НПО "СПб ЭК"» — инжиниринговой компании, занимающейся разработкой систем автоматизации и электроснабжения, строительством промышленных и общественных объектов, производством электротехнического оборудования. В 2019 году выручка «СПб ЭК» снизилась на 59% по сравнению с предыдущим и достигла 5,1 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 287% — до 66,6 млн рублей.

Среди заказчиков СПб ЭК — «Газпром», «Северсталь», ГК «Илим», «Русал», «Силовые машины», «Лукойл» и другие. В портфеле компании десятки проектов, в числе которых электроснабжение контактной сети и инфраструктуры железнодорожной составляющей Крымского моста, реконструкция линии Twixels и электромонтаж линии M&M’s на заводе в Московской области, создание проекта капитального ремонта освещения чердачных помещений Русского музея. Как следует из информации официальной группы компании в соцсети, весной 2020 года СПб ЭК открыла на Волхонском шоссе производственно-складской комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Новые мощности должны были значительно увеличить объемы производства электротехнического оборудования. На основном сайте компании работает только стартовая страница.

За 2020 год «Строительные технологии» получили 23 иска, а СПб ЭК — больше ста, часть из которых банкротные. Помимо банка «Александровский», судебное разбирательство с СПб ЭК ведут АО «Электрощит» (34,5 млн рублей), «Газснаб» (6,4 млн рублей), «Сименс» (6 млн рублей) и десятки других кредиторов.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что причиной финансовых сложностей СПб ЭК могла стать совокупность двух факторов. Это серьезные затраты на строительство производственно-складского комплекса, которые могли составить более $7 млн (свыше 500 млн рублей по текущему курсу) и сокращение числа заказов. Работа по госконтрактам, которую практиковала компания, приносит определенные риски, так как расчет производится только после выполнения работ, продолжает он. «Все это влечет за собой проблемы с субподрядчиками, поставщиками, банками»,— перечисляет Михаил Бурмистров. В связи с этим кредиторы начинают рассматривать вариант с банкротством, так как чем быстрее они подадут иск, тем больше шансов получить задолженность при реализации имущества, считает он.

Ольга Кантемирова