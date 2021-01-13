Финалисту Кубка Стэнли отложили старт

Очередной чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начинается без финалиста прошлого розыгрыша Кубка Стэнли «Даллас Старс». Клуб пропустит стартовые матчи из-за вспышки коронавируса.

НХЛ подвела итоги тестирования на коронавирусную инфекцию перед состоявшимся в среду стартом очередного сезона. За время двухнедельных сборов среди 1,2 тыс. игроков было выявлено 27 случаев заражения COVID-19. Всего, сообщила лига, за этот период было взято более 12 тыс. проб. Такие результаты президент НХЛ Гэри Беттмен назвал очень хорошими. Между тем сезон лига будет начинать без одного из лучших клубов прошлого чемпионата — финалиста розыгрыша Кубка Стэнли «Далласа».

На «Старс» пришлось наибольшее число положительных тестов — 17, если считать представителей обслуживающего персонала клуба.

Отмечается, что у большинства болезнь протекает бессимптомно и «все они выздоравливают без осложнений». Клубу, в котором выступают россияне Денис Гурьянов, Александр Радулов и Антон Худобин, тем не менее пришлось прервать сборы и закрыть тренировочные объекты. Три стартовые игры «Далласа» — две против «Флорида Пантерс», одна против «Тампа-Бей Лайтнинг» — были отложены на неопределенный срок.

В очередном сезоне из-за проблем с пересечением границ лига перетасовала клубы и сформировала четыре дивизиона по территориальному принципу. В первый из них вошли только канадские клубы (всего семь), в остальные — по восемь американских. Играть исключительно внутри дивизионов они будут довольно долго — в регулярном чемпионате и двух первых раундах play-off, который начнется в середине мая.

Выступать команды тем не менее будут не в «пузырях», которые были опробованы в финальной части прошлого сезона, а с разъездами. Причем, как правило, сериями — по два матча в течение двух-трех дней. Так лига рассчитывает сократить число переездов и, соответственно, снизить риск заражения среди игроков. Среди прочих мер безопасности — уже привычные ежедневные тестирования на COVID-19 и обязательное ношение масок. Кроме того, игроки будут жить в одноместных номерах.

Зрители смогут посещать матчи только в трех городах, где на данный момент нет столь жестких ограничений. Играть не при пустых трибунах будут «Флорида», «Аризона» и «Даллас».

Екатерина Ремизова