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Новогоднюю елку оставят на Дворцовой площади до конца января

Власти Петербурга приняли решение продлить срок пребывания новогодней елки на Дворцовой площади до конца января. Как сообщили в пресс-службе Смольного, живой 25-метровый символ Нового года, установленный в этом году, получил «очень высокую оценку жителей Санкт Петербурга».

Как, в частности, отметил председатель городского комитета по печати (ведомства, ответственного за установку новогодней елки) Владимир Рябовол, «огромный интерес мы наблюдали в социальных сетях, которые наполнены фотографиями главной ели Санкт Петербурга, собравшими десятки тысяч "лайков" и восхищенных комментариев».

Напомним, что в 2020 году жители Петербурга проголосовали за живую ель на Дворцовой площади, которая была установлена там 8 декабря.

Позднее многие петербуржцы раскритиковали новогоднее дерево, на которое было потрачено в общей сложности 13 млн рублей.

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