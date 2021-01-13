Городскими автобусами в Петербурге за новогодние праздники воспользовались почти 4 млн человек

Подведомственное комитету по транспорту СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отчиталось о работе в праздничную декаду. По данным предприятия, самый востребованный в городе вид наземного транспорта отработал в период новогодних каникул без сбоев. Автобусами 128 городских маршрутов» с 1 по 10 января воспользовались в общей сложности 3,931 млн человек, сообщили в «Пассажиравтотрансе».

Как уточнили в ГУПе, во время праздников перевозка пассажиров была выполнена в полном объеме. В первые дни января руководители предприятия осуществляли дежурства по графику для оперативного реагирования на возможные внештатные ситуации. Подготовка подвижного состава и работа персонала осуществлялась в штатном режиме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в отличие от прошлых лет, в этот раз в новогоднюю и рождественскую ночи общественный транспорт в Петербурге не работал.