Вирус прошелся по рабочим местам За время пандемии количество безработных на Дону выросло в шесть раз

Пандемия коронавируса вызвала резкий рост безработицы в Ростовской области. По данным Ростовстата, количество нетрудоустроенных граждан в регионе к концу ноября 2020 года достигло 112,7 тыс. человек. Это в шесть раз больше, чем в ноябре 2019 года: тогда безработными числились 16,9 тыс. человек. Эксперты отмечают, что в декабре-январе рынок труда стал постепенно стабилизироваться, но ожидают значительного снижения безработицы только к четвертому кварталу 2021 года.



Ростовстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Ростовской области в январе-ноябре 2020 года. В нем отмечается, что к концу ноября 2020 года в службе занятости состояло на учете 119,3 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 112,7 тыс. человек имели статус безработных. Это в 6,6 раза больше показателя ноября 2019 года. Тогда безработными числились 16,9 тыс. человек.

Из представленных данных следует, что в январе, феврале и марте прошлого года уровень безработицы постепенно сокращался.

Резкий рост числа безработных начался с апреля (с 16,4 тыс. в марте до 36,6 тыс. человек в апреле) и продолжился почти до конца года. В ноябре количество безработных немного сократилось — с почти 118 тыс. до 112,7 тыс. человек

В середине года губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил обеспокоенность повышением показателя, отметив, что «обычно в регионе говорили об уровне 0,8–0,9%». Начальник управления госслужбы занятости населения региона Сергей Григорян тогда сообщил, что показатели побили антирекорд 2009 года, когда за шесть месяцев количество безработных в регионе увеличилось с 20 тыс. до 40 тыс. Прокомментировать “Ъ-Юг” более поздние данные Ростовстата в правительстве Ростовской области не смогли.

Руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter на Юге Алена Манохина в разговоре с “Ъ-Юг” отметила, что за период с января по ноябрь 2020 года число активных резюме соискателей региона выросло на 12% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. По данным аналитиков HeadHunter, в первые дни 2021 года — с 1 по 11 января включительно — свои резюме на сайте hh.ru опубликовали или обновили более 32 тыс. жителей Ростовской области, из них более 22 тыс. — в Ростове-на-Дону. Чаще всего в этот период соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «продажи» (17%), «административный персонал» (8%), «производство/сельское хозяйство» (8%), «транспорт/логистика» (7%) и «бухгалтерия/управленческий учет» (6%). Среди соискателей Ростовской области, которые решили сменить работу в начале года, 53% — мужчины. Что касается возраста, то в 34% случаев это люди от 18 до 30 лет — таких соискателей большинство. Аналитики отмечают, что 19% соискателей готовы рассмотреть варианты удаленной занятости.

По словам госпожи Манохиной, в январе 2021 года конкуренция на рынке труда Ростовской области составила пять человек на место.

«Это стабильная для рынка ситуация, когда работодателю есть из кого выбирать, а соискателям не приходится выдерживать высокую конкуренцию при поиске места трудоустройства. При этом в отдельных сферах ситуация в регионе различается. Критический дефицит кадров наблюдается в таких категориях, как медицина, консультирование, рабочий персонал, автобизнес, ИТ. И напротив, значительный переизбыток соискателей отмечен в специальностях “юриспруденция”, “бухучет”, “искусство”, “развлечения”, “масс-медиа”. Если, например, причиной профицита специалистов в сфере юриспруденции и бухгалтерского учета послужил дисбаланс на рынке труда, сложившийся за последние десятилетия, когда многие выбирали эти профессии, считая перспективными, и автоматизация, то причиной высокой конкуренции специалистов в сфере искусства и масс-медиа стала как раз пандемия. Эта сфера ощутила на себе влияние кризиса в первую очередь и до сих пор окончательно не смогла восстановиться»,— считает Алена Манохина.

Аналогичный сервис — «Авито Работа» — оценил подъем соискательской активности в 2020 году в 15%. «Тем не менее это не значит, что потенциальных кандидатов стало на 15% больше: некоторые соискатели могли выходить на рынок труда по нескольку раз»,— отметил в разговоре с “Ъ-Юг” управляющий директор сервиса Артем Кумпель.

Согласно совместному исследованию «Авито Работа» и Kelly Services, в разгар пандемии коронавируса сокращение штата было не самой популярной мерой среди работодателей Ростова-на-Дону: большинство респондентов (30%) прибегали к уменьшению представительских расходов.

«Тем не менее некоторые компании все же были вынуждены уменьшать количество работников, вследствие чего в регионе наблюдается такой скачок безработицы. Это подтверждают данные опроса, также проведенного “Авито Работа” и Kelly Services: почти половина (49%) неработающих ростовчан отметили, что не могут найти работу в регионе проживания, а еще 25% — по специальности. При этом большинство респондентов (69%) готовы отказаться от выплат государства и выйти на работу»,— рассказал господин Кумпель.

Он добавил, что, несмотря на пандемию, число вакансий в Ростове-на-Дону за аналогичный период увеличилось на 12%. «Наибольшее количество предложений от работодателей сосредоточено в производственно-сырьевой сфере (18%), продажах (17%) и строительстве (16%). Работу в регионе найти действительно можно, но, вероятно, предлагаемые вакансии не удовлетворяют запросам жителей региона»,— предполагает Артем Кумпель.

Эксперты говорят, что в какой-то степени рынок уже начал адаптироваться к новым условиям. В частности, по их данным, малый и средний бизнес практически полностью восстановил объемы производства, работодатели крупнее также восстанавливаются, хотя и медленнее. «Если не произойдет новых мировых потрясений, то стоит ожидать, что уровень безработицы постепенно будет снижаться и достигнет привычных для региона показателей к четвертому кварталу текущего года»,— заключил Артем Кумпель.

Кристина Федичкина