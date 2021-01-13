Omega расширили коллекцию Speedmaster Moonwatch

Год только начался, а марка Omega уже пополнила линейку часов Speedmaster Moonwatch моделью с сертификацией Master Chronometer. При создании нового хронометра часовщики отталкивались от стиля часов Moonwatch четвертого поколения, известных как модель ST 105.012, которые носили астронавты легендарной лунной миссии «Аполлон-11» в 1969 году. Новые часы оснащены классическим асимметричным корпусом, многоуровневым циферблатом и задней крышкой с двусторонними скошенными краями.

Omega Master Chronometer

В соответствии с дизайном модели 1969 года точки тахиметрической шкалы на безеле из анодированного алюминия нанесены над отметкой 90 и по диагонали вниз от отметки 70. Самым существенным обновлением стало появление коаксиального механизма Master Chronometer Calibre 3861, который делает часы устойчивыми к воздействию магнитных полей силой до 15 000 гаусс.

Компания Omega усовершенствовала не только корпус и механизм Speedmaster Moonwatch. Обновленный интегрированный браслет с матовой поверхностью состоит из пяти рядов цилиндрических звеньев. Следуя традиции более ранних моделей Moonwatch, застежка браслета с новым дизайном и сатинированной отделкой украшена полированным логотипом Omega. А минутная шкала теперь разделена на три, а не на пять делений.

Обновленная линейка Master Chronometer состоит из восьми моделей. На все часы предоставляется полная пятилетняя гарантия.