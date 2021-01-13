Воронежские бизнесмены потратили почти втрое меньше на благотворительном вечере

На воронежском Рождественском благотворительном вечере собрали 32 млн руб. Об этом сообщили в облправительстве. Собранные средства пойдут «на развитие талантов воронежских одаренных детей». Губернатор Александр Гусев отметил, что средства, которые сегодня были собраны «для наших талантливых ребят», безусловно, помогут им «отточить свое мастерство, поможет развить свой талант».

Рождественский вечер проходит в регионе с 2011 года. Его главным мероприятием является аукцион, на котором крупные воронежские бизнесмены выкупают различные лоты. На вечере в 2020 году предприниматели пожертвовали 80,5 млн руб. Самая крупная сумма была собрана в 2018-м — 99 млн руб. В этом году сбор оказался на уровне первых лет: в 2011-м бизнесмены пожертвовали 12 млн руб., в 2012-м — 37 млн руб.

В 2021 году аукцион прошел под девизом «Время – бесценный дар». На нем разыгрывались 15 часов. Настольные французские часы середины XX века приобрел представитель главы строительной компании «Стэл-инвест» Валерия Лукинова. Каминные немецкий часы середины ХХ века выкупил гендиректор корпорации «Риф» Александр Иванов. Французские настольные часы конца XIX — начала XX века приобрел представитель бизнесмена в сфере транспорта и дорог Дмитрия Хвастунова. Каминные китайские часы XX века достались фермеру Александру Князеву. Немецкие каминные часы XX века купил строитель Петр Семенов. Настольные немецкие часы 1900 года приобрел представитель девелопера Эдуарда Краснова. Советские часы «Данила-мастер и хозяйка медной горы» достались гендиректору спецхоза «Вишневский» Антону Пермякову.

Французские часы второй половины XIX купил девелопер Борис Нестеров. Французские каминные часы конца XIX века приобрел представитель инвестора Александра Соловьева. Каминные французские часы конца XIX века достались основателю мебельной ГК «Ангстрем» Геннадию Чернушкину. Часы «в стиле шинуазри со слоном и китайцем с зонтиком» второй половины XX века купил представитель бизнесмена Николая Ольшанского. Каминные немецкие часы середины XX века, приобрел представитель главы «Эконивы» Штефана Дюрра. Французские каминные часы с боем XIX века достались руководителю «Агроэко» Владимиру Маслову. Каминные часы с боем XIX века от митрополита Воронежского и Лискинского купил гендиректор ДСК Андрей Соболев. Французские часы первой половины XIX века от губернатора приобрел представитель основателя «Молвеста» Аркадия Пономарева.

Александр Прытков