Setl Group заключила кредитный договор со Сбербанком о финансировании проекта на юге Петербурга

Холдинг Setl Group и ПАО «Сбербанк» заключили кредитные договоры на финансирование строительства 6-й и 7-й очередей ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе Петербурга. В рамках ранее заключенного генерального соглашения кредитная организация обязалась профинансировать проект на общую сумму 6,3 млрд рублей.

Как сообщили в компании, кредитные средства предоставляются до октября 2025 года. Продаваемая площадь двух очередей составляет 57,5 тыс. кв. м. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Малоэтажный жилой комплекс «Зеленый квартал» возводится в южной части Московского района Петербурга и будет включать в себя 11 очередей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году Setl Group почти в два раза увеличила объемы построенного жилья.