Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Андрей Исаев заявил о планах вновь баллотироваться на выборах в нижнюю палату российского парламента от Удмуртии. Об этом он сказал на пресс-конференции 13 января. Желание продолжить работу в Госдуме высказали и остальные действующие депутаты-единороссы, представляющие Удмуртию. Эксперты называют это лишь информационным сообщением на старте политсезона, которое не говорит о реальных перспективах переизбраться. Не вызывает сомнений у них лишь сохранение мандата Андреем Исаевым.



Депутаты Госдумы РФ от Удмуртии, входящие во фракцию «Единая Россия», заявили о планах принять участие в праймериз по отбору кандидатов для выдвижения на новый депутатский срок. Об этом они сказали сегодня на пресс-конференции, прошедшей в общественной приемной партии в Ижевске. Первый зампредседателя фракции Андрей Исаев, баллотировавшийся в 2016 году по территориальной группе, включающей Удмуртию и Пермский край, сообщил о желании вновь пойти на выборы от республики.

«Все эти пять лет я старался работать в интересах республики. У меня сложились теплые человеческие отношения со многими жителями республики, поэтому я надеюсь, что моя работа в качестве депутата от Удмуртии была полезна для людей, и я буду на праймериз ЕР выдвигать свою кандидатуру, чтобы вновь баллотироваться в Госдуму от Удмуртии»,— сказал господин Исаев.

Другой депутат-списочник Александр Василенко также сообщил, что задумывается о том, чтобы выдвинуться. Как и Андрей Исаев, до прошлых выборов он не имел непосредственного отношения к Удмуртии. Депутат-одномандатник Алексей Загребин сказал, что решение за народом, но он готов продолжить деятельность в Госдуме. «Если избиратели посчитают нужным — силы и здоровье есть. Я хочу просто честно отработать до конца весенней сессии»,— прокомментировал второй депутат-одномандатник Валерий Бузилов.

По мнению экспертов, пока не вызывают сомнений перспективы сохранить мандат у Андрея Исаева как политического тяжеловеса, являющегося одним из наиболее активных депутатов.

«Может и есть некоторая усталость от его нахождения в Госдуме, но в числе победителей выборов он явно будет. Для региона иметь депутата с серьезным политическим весом в Госдуме это всегда большой плюс»,— считает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров.

Остальные депутаты на федеральном уровне не были заметны, поэтому их перспективы он оценивать не берется.

Политолог Александр Балицкий полагает, что помимо господина Исаева, в новом созыве будет и Алексей Загребин. «Он оптимален как представитель титульной нации в Удмуртии. Думаю, что лишние напряжения сейчас команде главы региона не нужны, и рука не поднимется его заменять. Альтернативы я не вижу»,— отмечает господин Балицкий.

Валерий Бузилов остался малопубличным депутатом, политического влияния, достаточного, чтобы остаться в Госдуме еще на один срок, у него нет, считает политолог. Александр Василенко ничем особым не запомнился, кроме того, пока в ЕР не определились, будет ли Удмуртия вновь объединена с Пермским краем в одну территориальную группу, добавил господин Балицкий.

Политтехнолог Константин Труфанов назвал сегодняшнее заявление лишь «информационным сообщением на старте политического сезона».

«Никто, кроме Андрея Исаева, не может быть уверенным в своих возможностях для выдвижения. Он игрок из другой лиги. По остальным позициям пока рано говорить, будут ли они согласованы, так как в партии есть запрос на обновление состава. Я скептически оцениваю их перспективы. Конечно, они могут поучаствовать в праймериз, но не исключаю, что получив сигналы сверху позднее могут снять кандидатуру»,— отметил господин Труфанов.

Михаил Красильников