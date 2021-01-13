Дипломы MBA теряют вес

Российские работодатели стали все реже требовать от соискателей диплом MBA. Они считают, что такое образование не дает ничего для работы в бизнесе. Опрос провел сервис SuperJob. В нем участвовали управленцы высшего звена с доходом от 150 тыс. руб. Выяснилось, что большинство работодателей по-прежнему считают наличие такого диплома преимуществом, однако их доля заметно снизилась. Если в 2009 году MBA был важен для почти 80% управленцев, то в этом году об этом заявили 60% опрошенных.

За последние годы выросло число бизнесменов, которые сомневаются в пользе такого образования, рассказала руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова: «Хотя этот диплом по-прежнему считают дополнительным преимуществом при трудоустройстве большинство управленцев, раньше его популярность была заметно выше. Еще в 2009 году таких было в целом 76%, сейчас только 60%.

Возможности, которые приобретаются в процессе бизнес-обучения, в настоящий момент теряют свою значимость, и все больше управленцев уверены в том, что такой диплом для успешной работы ничего не даст.

Лишь для 2% работодателей наличие диплома MBA является обязательным условием при приеме на работу на топ-позиции. Но важна на самом деле другая цифра. Если, например, в 2015 году о том, что такой диплом не является преимуществом, нам заявляли 63% компаний, то в этом году отрицательный ответ дал 71% компаний».

Работодатели, которые выступают за то, чтобы у соискателей был диплом MBA, в том числе отмечают, что бизнес-образование дает полезные связи и знакомства.

Однако президент компании InfoWatch Наталья Касперская в разговоре с “Ъ FM” отметила, что если нужно будет выбрать между человеком с таким дипломом и без него, она отдаст предпочтение последнему.

«В MBA учат гладко говорить, их учат заточенным формулам. На собеседовании такой человек показывает, что он хорошо умеет продавать себя. Невозможно отличить, он на самом деле такой или он просто болтологию продает. Поэтому для меня встает вопрос его реальных достижений — это первое. Второе — такие кандидаты стоят в среднем где-то на 20% дороже. И я просто не вижу смысла платить им больше. Ну, и третье — я сама тоже заканчивала MBA в свое время и скептически очень отношусь к бизнес-образованию. Безусловно, есть какие-то элементы полезные для управления, но гораздо полезнее, на мой взгляд, проходить какие-то специфические узкие курсы на конкретную тематику. Поэтому я на опыте понимаю, почему работодатели разочаровываются. У работодателей еще, как правило, завышенные ожидания от такого кандидата, он думает, что это панацея, а на самом деле это не так, это обычный человек.

В то же время работодателями ценится, во-первых, диплом по специальности, я всегда смотрю образование, обязательно. И если мы, например, нанимаем программиста, то это обязательно должно быть профильное образование техническое, причем желательно из хороших вузов. У нас есть пару десятков вузов, которые мы любим больше, мы из них предпочитаем брать специалистов. Хотя это опять же не значит, что мы не возьмем человека с другим образованием. Просто мы еще, как правило, даем программистам некие задачи, чтобы они решали, и обязательно идет собеседование с командой, в которой он будет в будущем работать. Поэтому образование является важным, но не определяющим».

В некоторых сферах наличие диплома MBA все же может быть преимуществом для соискателя. Как отмечает владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, он с удовольствием примет на работу человека с бизнес-образованием. Однако самого диплома будет недостаточно — соискателю все равно нужно будет доказать, что навыки управления у него действительно есть.

«Любое образование, и в том числе MBA, только повышает способность человека выполнять те или иные задачи, расширяет его функционал, кругозор. Но здесь очень многое зависит от человека и от качества этого образования. И если говорить про MBA, то все больше, и больше сдвигается к реальным знаниям, навыкам, результативности, мотивации. MBA генерально декларируют, что они это делают, но не всегда это соответствует.

Проходить MBA для того, чтобы получить только диплом, не имеет никакого смысла, это точно не поможет.

Конечно, MBA очень хорошо, если он есть, и за ним есть повышение квалификации, знания, возможности каких-то навыков социальных и далее все по тексту. Но если это просто бумажка, ответ нет. Нужны ли знания, навыки и даются ли они с помощью MBA? Да. Вопрос в том, сколько сюда вложить усилий и времени?» — отметил Роман Авдеев.

Между тем в России вырос спрос на сотрудников без опыта работы, выяснили в сервисе Avito. В этом году нанимать студентов без опыта оказались готовы на 65% работодателей больше, чем в прошлом.

Анна Никитина