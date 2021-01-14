Сибирь приросла банкротами

Почти 12 тыс. жителей Сибирского федерального округа в 2020 году были признаны банкротами с реализацией имущества. Это на 67% больше, чем годом ранее. Юристы отмечают, что ряды должников в этом году пополнили работники сферы туризма, общепита и некрупные ИП, у которых до кризиса были отличная кредитная история и стабильный доход. По оценкам экспертов, тренд на рост числа банкротств сохранится и в 2021 году.

В 2020 году в Сибирском федеральном округе (СФО) были признаны банкротами с реализацией имущества более 11,7 тыс. человек, что на 67% больше, чем за предыдущий год. Согласно данным «Юридического бюро №1», лидерами по банкротствам в Сибири стали Новосибирская и Омская области — 3,3 и 2,2 тыс. случаев несостоятельности физлиц соответственно (рост в два и 1,6 раза к показателям 2019 года). В Кузбассе банкротами были признаны 1,4 тыс. человек (+80% к 2019 году), в Иркутской области и Красноярском крае — по 1,3 тыс. жителей (+ 19% и 70%). Меньше всего банкротов оказалось в Республике Тыва — там за весь 2020 год несостоятельными стали 100 человек против 57 годом ранее.

Гендиректор «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова отмечает, что в первом квартале 2020 года суды работали в обычном режиме, а уже в апреле из-за пандемии число рассмотренных ими исков снизилось почти вдвое. По ее словам, с возобновлением работы, суды начали проводить дистанционные заседания, «в которых ранее отказывали заявителям, объясняя это отсутствием технических возможностей», поэтому число банкротств во втором квартале даже немного выросло.

Резкий рост, по наблюдениям госпожи Комбаровой произошел уже во втором полугодии. Она связывает такую динамику напрямую с кризисом: одни потеряли работу, у других произошло резкое снижение доходов, что сделало невозможным обслуживание кредитов. «Ранее большую часть наших клиентов составляли люди с легкомысленным отношением к личным финансам, которые пропускали регулярные платежи и накапливали просроченные долги. Теперь же, в 2020 году, появился новый тип банкротов, у которых до кризиса были отличная кредитная история и стабильный доход, а кредитная нагрузка была небольшой. Это люди, работающие в сфере туризма, гостиничном комплексе, общепите, а также некрупные ИП», — отмечает она.

Кроме того, в 2020 году суды признали обоснованными заявления о банкротстве более 5,8 тыс. жителей СФО, и при этом ввели процедуру реструктуризации долгов. В 2019 году таких случаев было вдвое меньше. «Теоретически реструктуризация долга позволяет должнику избежать банкротства, но на практике так происходит в исключительных случаях. Например, в 2020 году суды в СФО утверждали реструктуризацию долгов всего 35 раз, то есть в 0,6% от всех случаев. Если реструктуризация не утверждена, то должник объявляется банкротом и вводится процедура реализации имущества», — пояснили специалисты «Юридического бюро №1».

Самый высокий процент утвержденных кредиторами и судом планов реструктуризаций в 2020 году сложился в Омской и Новосибирской областях — 3,3% и 2,3% соответственно. В Республиках Хакасия и Алтай реструктуризации одобрены не были. Юлия Комбарова связывает низкий процент одобренных реструктуризаций с тем, что судам для назначения этой процедуры достаточно наличия у должника «регулярного дохода», а кредиторы соглашаются на них только при условии «стабильного и солидного дохода».

Портал «Федресурс» также отмечает «бурный рост» в сегменте потребительских банкротств. По его данным, в целом по стране в 2020 году банкротами были признаны около 119 тыс. человек (+ 72,6% к 2019 году).

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что рынок личных банкротств увеличивается «по причине роста информированности граждан и развития судебной системы». Статус банкротов в основном получают граждане со «старыми» долгами, которые кредиторы признали безнадежными еще несколько лет назад, говорит он. По итогам 2020 года объем банковской просроченной задолженности в СФО, согласно данным НАПКА, достиг 110 млрд руб., за год увеличившись на рекордные 22%. Господин Мехтиев напомнил, что в 2019 году динамика по просроченной задолженности была отрицательной (-11%). При этом среднероссийский прирост «просрочки» по итогам прошлого года составляет порядка 25%. Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин связывает динамику банкротств с несколькими факторами: «С одной стороны, это конечно же локдаун и последовавшее за ним снижение доходов потребителей, что не позволяло заемщикам своевременно обслуживать долги и многие из них решили воспользоваться возможностью банкротства. С другой стороны, этому способствует процедура упрощенного банкротства». По его оценке, тренд на рост числа банкротств в 2021 году сохранится. Гендиректор «Национальной службы взыскания» Роман Волосников напомнил, что под требования процедуры банкротства в СФО «формально» подходит порядка 100 тыс. должников. «Меры поддержки заемщиков в виде кредитных каникул оказались эффективными — рынку удалось избежать массовых дефолтов, а, как следствие, количество реальных банкротов и потенциальных не сравнялось», — отмечает он. Эксперт приводит данные ЦБ о том, что порядка 80% заемщиков, ушедших на кредитные каникулы, возобновили платежи. «Именно по этой причине мы не ожидаем аномального роста тех, кто выйдет на просрочку и в будущем может подать на банкротство. По предварительным прогнозам, рост количества дел о банкротстве в ближайшей перспективе сохранится на уровне 60-70%», — сказал господин Волосников.

Дарья Решетникова