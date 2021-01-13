Ярославских нарушителей масочного режима штрафуют на 300 тысяч рублей

На предприятиях потребительского рынка Ярославской области во время новогодних праздничных дней проводились проверки соблюдения действующего в регионе обязательного масочного режима, сообщили в областном департаменте АПК и потребительского рынка. В сообщении отмечается, что нарушителям масочного режима выписывались штрафы в размере до 300 тыс. руб.

По информации департамента, всего с 1 по 11 января 2021 года проверки прошли в 580 предприятиях потребительского рынка, где было выявлено 19 фактов нарушения обязательного масочного режима.

По словам заместителя директора департамента Валентины Шишиной, 11 случаев нарушения было зафиксировано в Ярославле. В частности, три нарушения выявлено в ТК «Аквилон», остальные в городских предприятиях, занимающихся торговлей и бытовым обслуживанием. Кроме того, нарушения масочного режима отмечены в ТРК «Ярославский вернисаж», ТЦ «Олимпия», магазине «Ювелирный» и на двух предприятиях общественного питания Ярославского района.

Департамент на своем сайте завел «доску позора», на которую заносятся предприятия, где выявляются факты нарушения масочного режима. В департаменте уточнили, что с 28 марта 2020 года они проверили более 10 тыс. предприятий. Всего было зафиксировано около 2,5 тыс. нарушений.