Общественная организация «Петербургские родители» лишилась части субсидии

Комитет по социальной политике Петербурга уведомил общественное движение «Петербургские родители» о необходимости вернуть часть субсидии, выделенной на поддержку больничных нянь в рамках реализации программы «Службы мобильного сопровождения».

Как сообщает «Фонтанка.ру», из-за пандемии коронавируса и перепрофилирования многих больниц под COVID-10 общественная организация перераспределила средства, которые были направлены, в том числе, на обеспечение работы в «красных» зонах, ПЦР-тесты и на компенсации няням, заболевшим коронавирусом. В результате, софинансирование по программе «Службы мобильного сопровождения» оказалось меньше заявленного в документах на получение субсидии, и из выделенных из бюджета 2 млн рублей Смольный потребовал вернуть 623 тыс. руб. По данным интернет-издания, «Петербургские родители» уже сделали это, чтобы не нарушать закон, однако намерены обратиться в Заксобрание с предложением скорректировать процедуру предоставления субсидий НКО — в частности, внести в соглашение понятие форс-мажора, увеличить срок реализации до календарного года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что согласно новым правилам, установленным городскими властями, негосударственные поставщики социальных услуг в Петербурге вместо поквартальных компенсаций теперь будут получать ежемесячные субсидии.