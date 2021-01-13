Нижегородцы могут сдать экспресс-тесты на COVID региональном в СПИД-центре

Лаборатория нижегородского центра по профилактике и борьбе со СПИД начала проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19. Время ожидания результата теста составляет около пяти минут, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Способ забора материала для анализа – мазок из носоглотки. Зондом, входящим в комплект теста, берется мазок из носовой полости, после чего зонд помещается в пробирку, где биоматериал переносится в транспортную среду. Затем транспортная среда с растворенным биоматериалом наносится на тест-полоску. Через 5 минут готов результат»,— рассказал главный врач СПИД-центра Соломон Апоян. Также в центре начали делать экспресс-тесты на антитела. Кровь берут из пальца стерильным скарификатором, который входит в комплект теста. Капля крови наносится на тест-полоску. Результат появится в течение пяти минут.

Отмечается, что экспресс-тесты уже начали появляться в нижегородских аптеках. Пациенты могут использовать их самостоятельно в домашних условиях.

Анастасия Еремина