Гражданина Азербайджана подозревают в контрабанде 2,5 млрд рублей через аэропорты Ростова и Краснодара

Южная оперативная таможня задержала гражданина Азербайджана, который в течение года незаконно вывез из России 2,5 млрд руб. в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По данным ведомства, мужчина совершил более 30 поездок в Стамбул через ростовский аэропорт Платов и краснодарский аэропорт Пашковский. Он декларировал разные суммы в наличных. Правоохранители установили, что средства были предназначены для коммерческих, а не для личных целей. Как сообщает пресс-служба, подозреваемый намеревался приобрести текстиль в Турции для дальнейшей продажи в Москве. В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

Наталья Шинкарева