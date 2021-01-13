Ушел с должности начальник жилищной инспекции Ярославля

В Ярославле ушел с должности начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что с 13 января он перешел на работу в Дзержинский район Ярославля, где стал первым заместителем главы территориальной администрации.

По словам Антона Кириллова, он хорошо знает Дзержинский район, являющийся самым густонаселенным районом города.

«Он для меня родной и хорошо знакомый, поэтому местные вопросы я планирую решать с интересом и полной отдачей. Мэр Ярославля Владимир Волков поставил задачи совместно с главой района Екатериной Мусиновой усилить направление содержания и благоустройства района, решения вопросов ЖКХ и тесного взаимодействия с жителями. Активно буду заниматься данной деятельностью, используя весь свой опыт и знания»,— отметил господин Кириллов.

Антон Кириллов был назначен на должность начальника городской муниципальной жилищной инспекции в августе 2017 года. Новый начальник инспекции пока не назначен. В мэрии уточнили, что сейчас исполняет обязанности начальника жилищной инспекции заместитель начальника Лариса Родионова.

Антон Антонов