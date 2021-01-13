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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Utair свяжет авиасообщением Липецк с Казанью и Минеральными Водами

Авиакомпания Utair открывает авиарейсы из Липецка в Казань и Минеральные Воды. Об этом сообщила пресс-служба компании. Авиасообщение с Казанью начинается 13 января, с Минеральными Водами — 14 января. На каких самолетах будут выполняться рейсы, не сообщается.

Полеты «Казань — Липецк» будут проходить по вторникам и средам. Вылет из Казани в 9:50, обратно — в 12:40. Стоимость билетов начинается от 2,7 тыс. руб.

Рейсы из Минеральных Вод и обратно будут проходить по четвергам и воскресеньям. Вылет в Липецк запланирован на 15:40, из Липецка — на 18:50. Стоимость билетов начинается от 3,1 тыс. руб.

Александр Прытков


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