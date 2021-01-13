На реализацию проекта «Твой бюджет – 2021» Смольный направит 120 млн рублей

В Петербурге 15 января стартует ежегодный проект «Твой бюджет», запущенный городским правительством в 2016 году. Его главными целями называются вовлечение горожан в распределение городского бюджета и возможность узнать, какие изменения они считают приоритетными.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, заявки на участие в проекте «Твой бюджет – 2021» будут приниматься в режиме онлайн до 15 февраля включительно. Предложить свою инициативу могут все совершеннолетние жители Петербурга, имеющие гражданство РФ, прописка в городе или конкретном районе значения не имеет. Участниками проекта «Твой бюджет – 2021» в итоге станут шесть районов города, которые наберут наибольшее количество заявок от горожан.

Голосования за идеи, которые будут реализованы за счет городского бюджета, пройдут в июне – сентябре. Выбирать победителей будут сами жители Петербурга. На реализацию инициатив – победителей предусмотрено финансирование в размере 120 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году в рамках реализации проекта «Твой бюджет» в Приморском районе Петербурга, в частности, открылся новый скейт-парк под Коломяжским путепроводом в районе набережной Черной речки. На его строительство из городского бюджета было выделено 31,1 млн руб.