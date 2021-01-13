В Сочи более тысячи жителей сделали прививки от COVID-19

Более тысячи сочинцев прошли два этапа вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии города. Для вакцинации используется двухкомпонентный препарат «Спутник V».

Вакцинация в городе-курорте началась в декабре 2020 года, первыми прививки сделали медики, педагоги, работники социальных служб города, то есть те, кто часто контактирует с людьми. Получить прививку могут все желающие, для этого необходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства, пояснили в мэрии Сочи.

Анна Перова, Краснодар