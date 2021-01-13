В Ростовской области задержали мужчину с незаконным уловом на 4 млн рублей

В акватории Таганрогского залива Азовского моря пограничники задержали мужчину с незаконным уловом на 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Мужчина передвигался на малом промысловом судне типа «Касатка». У злоумышленника изъяли донный трал, лодку, а также 3 тыс. особей рыбы частиковых видов (тарань, карась, лещ). По предварительной оценке, ущерб водным ресурсам составил 4 млн руб. В отношении мужчины возбуждены дела по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ) и ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море).

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на документирование признаков состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишение свободы»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева