В Рыбинске начали зимний ремонт дорог литым асфальтом

В городе Рыбинске Ярославской области начались работы по зимнему ямочному ремонту городских дорог, сообщили в пресс-службе администрации города. В сообщении отмечается, что для ремонта будет использоваться литая асфальтобетонная смесь.

«Технология укладки позволяет работать при минусовых температурах до минус 10 градусов, что делает возможным экстренный ремонт в зимний сезон», говорится в сообщении.

На работы по проведению неотложного восстановительного асфальтирования в период с января по март 2021 года выделено 2 млн руб. из бюджета города. Контракт на проведение работ заключен с подрядной организацией ООО «НовТех». По контракту подрядчик должен заасфальтировать около 1,5 тыс. кв. м. на 538 участках дорог в Рыбинске.

Антон Антонов