Погрузка на Горьковской железной дороге снизилась на 8,6%

На Горьковской железной дороге погрузка составила 28,5 млн т в 2020 году, что на 8,6% ниже уровня предыдущего года. Об этом свидетельствуют оперативные данные ГЖД. Грузооборот с начала года снизился на 12,1% и составил около 158 млрд тарифных тонно-километров.

В 2020 году сократилась погрузка нефти и нефтепродуктов (-25,4% до 8,6 млн т), черных металлов (-17,7% до 1,9 млн т), цемента (-12% до 2,4 млн т), химикатов и соды (-11,1% до 1,7 млн т). Увеличилась перевозка грузов в контейнерах (+11% до 1,6 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (+2,9% до 1,5 млн т) и химических удобрений (+1,7% до 2,1 млн т).

Анастасия Еремина