В сегменте стрит-ритейла Петербурга по итогам 2020 года вакантно более 11% площадей

По итогам прошлого года на основных торговых коридорах Петербурга вакантно 11,3% помещений, что на 2,8 п.п. выше, чем в конце 2019 года. Всего за минувший год в Петербурге открылось на 36% меньше новых кафе и ресторанов, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков JLL.

Как отмечают эксперты, кризисный 2020 год для стрит-ритейла в Петербурге прошел в активном переговорном процессе. Арендные ставки держались неизменными большую часть года, и только осенью наметилась тенденция к снижению, что привело к уменьшению количества пустующих помещений в декабре. При этом говорить о восстановлении рынка пока рано, считают аналитики.

Многие ритейлеры подводят итоги года в феврале, после чего принимаются решения о дальнейшем развитии или оптимизации сети офлайн магазинов. Таким образом, вторая волна роста вакантности может произойти весной 2021 года на фоне невысоких перспектив по восстановлению уже ближайшим летом туристического потока.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к весне объем вакантных торговых площадей в Петербурге может вырасти до 15%.