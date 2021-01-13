«Большинство на российском рынке не представлены»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чем любопытен список финалистов самого авторитетного автомобильного конкурса и почему большинство из них не представлены на российском рынке.

Всевозможные автомобильные конкурсы, которых ежегодно проводится в мире десятки, если не сотни, конечно же, нельзя считать объективной оценкой той или иной модели. На мой взгляд, даже машины разного цвета — это уже разные машины, каждая из которых хороша по-своему, и потому сравнивать их нельзя. Но список финалистов самого, пожалуй, авторитетного конкурса мира — Car Of The Year — любопытен хотя бы тем, что он позволяет заметить, какие новые машины вообще появились у нас за этот год. Потому что мир настолько был занят пандемией, что автомобильные новинки оказались за рамками основной повестки. Итак, финалисты.

Что характерно, большинство из них на российском рынке не представлены. Причины разные. У нас не принято покупать маленькие машины, поэтому мы с вами в обозримом будущем не сможем оценить достоинств Toyota Yaris, например, или новый Fiat 500. Хотя, на мой взгляд, лучше звучит, когда произносишь «фиат чинкуеченто». Машина предыдущего поколения, кстати, когда-то продавалась у нас, но в Москве на ней я чувствовал себя немного странно, не то, что в Турине.

В финалисты попал кроссовер Cupra Formentor. Но суббренд компании SEAT, как и сама компания, на российском рынке не представлены. Идем дальше. Volkswagen ID.3. Это электромобиль, а потому тоже не совсем наша тема. Еще Citroen C4 — у нас продается седан с таким названием, но это уже вчерашняя модель. В конкурсе принял участие новый C4 — теперь это не седан, а такое внедорожное купе, или как эту модель еще называют — «кросс-хэтч».

И, наконец, два финалиста, которые в России уже продаются, и многие из нас, если бы наше мнение спросили, проголосовали бы именно за них. Это Skoda Octavia — премьера машины состоялась в Праге еще осенью позапрошлого года, но до нас машина добралась относительно недавно. И Land Rover Defender, чья игрушечная внешность немного диссонирует с фантастическими возможностями этого внедорожника.