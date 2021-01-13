«Руслайн» открыл авирейсы из Курска в Калининград и Минеральные Воды

Авиакомпания «Руслайн» с начала января осуществляет два новых рейса из Курска — в Калининград и Минеральные Воды. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

По данным компании на 9 декабря, полеты в Калининград и обратно будут проходить по вторникам с 5 января по 30 октября. Рейсы в Минеральные Воды и обратно открыты с 7 января по 30 октября, авиасообщение налажено по четвергам. Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.

По словам председателя регионального комитета транспорта и автомобильных дорог Владимира Муравьева, «в рамках текущих соглашений полеты в этих направлениях будут осуществляться до конца 2021 года». По данным региональной администрации, стоимость билетов в Калининград начинается от 3,9 тыс. руб., в Минеральные Воды — от 3,4 тыс. руб.

Александр Прытков