Проект «Автолавки в село» будет продолжен в Нижегородской области в 2021 году В 2021 году правительство Нижегородской области направит 15 миллионов рублей на реализацию проекта «Автолавки в село», с помощью которого жители удаленных населенных пунктов могут получить услуги нестационарной торговли

Напомним, в 2020 году 19 предпринимателей получили компенсацию на покупку автолавок, оснащенных современным оборудованием для хранения и перевозки товаров, в том числе продовольственных.

Всего за два года действия проекта продукты ежедневного потребления стали доступнее для жителей 438 населенных пунктов.

По словам первого заместителя министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбины Разиной, критерии участия в конкурсе остались прежними: готовность районов обслуживать автолавкой не менее 5 населенных пунктов и создание рабочих мест.