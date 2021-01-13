Малый и средний бизнес московского региона в прошлом году хранил в «облаках» в два раза больше данных, чем в 2019-м. Об этом говорится в исследовании МТС. Доля клиентов облачного провайдера #CloudMTS из числа малых и средних предприятий выросла с 35% до 47%. Наибольший интерес собственники бизнеса проявили к сервисам, помогающим оперативно запускать digital-проекты и развивать онлайн-продажи. По словам коммерческого директора бизнес-рынка московского региона МТС Андрея Панагушина, прошедший год придал ускорение переходу в облака даже тем компаниям, которые по разным причинам откладывали это решение. «“Облака” позволяют снизить затраты, создают условия для удаленной работы, ускоряют процессы и помогают справиться с неблагоприятными внешними условиями», — добавил Панагушин.

Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» прекратил осуществлять переводы от россиян компаниям-нерезидентам и в обратную сторону. Причиной стало предписание Центробанка, сообщили РБК в компании. Внутри России сервис по-прежнему действует без ограничений.

Концерн Fiat Chrysler примет активное участие в разработке и выпуске нового вида городского транспорта — так называемых летающих автомобилей с возможностью вертикального взлета и посадки. Об этом сообщила пресс-служба американо-итальянского автопроизводителя. Концерн достиг окончательного соглашения с компанией Archer из Калифорнии, которая намерена представить свой первый летательный аппарат на электрической тяге в текущем году.