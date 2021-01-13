Глава минздрава Калмыкии сделал прививку от коронавируса

Юрий Кикенов, министр здравоохранения Калмыкии, сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения на своей странице в Instagram.

«Сделал прививку вакциной от института им. Гамалеи, Самочувствие отличное, будем продолжать работать. Призываю всех граждан прививаться, потому что прививка — единственный реальный метод остановить пандемию. Я считаю, что максимальное количество граждан республики, не менее 60%, должны быть привиты»,— рассказал в репортаже господин Кикенов. Он отметил, что обе дозы вакцины уже получили 200 человек, у них сформировался иммунитет. В первом квартале республика ожидает поступления 12 тыс. доз вакцин «Спутник V» и ЭпиВакКорона.

Наталья Шинкарева