В Башкирии задержали несколько подозреваемых в экстремистской организации

Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Башкирии и регионального УФСБ задержали 14 человек, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Telegram-канал «Опер слил» сообщил о 15 задержанных. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подтвердил факт задержания.

Задержания и обыски в квартирах подозреваемых, которых называют членами организации «Башкорт» (признана экстремистской), проводились утром в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). У некоторых подозреваемых изъяты оружие и атрибутика «Башкорта».

Задержанные, по данным «Башинформа», являются членами организации «Башкорт» и участвовали в событиях в поселке Кармаскалы, где в ноябре прошлого года произошел бытовой конфликт между двумя местными жителями — Айтуганом Бикташевым и Айнуром Хакимовым. Тогда на поддержку Айтугана Бикташева в Кармаскалы выехали несколько десятков жителей городов и районов Башкирии, 37 из которых были задержаны в Кармаскалах сотрудниками полиции, после чего республиканское МВД возбудило уголовное дело по факту хулиганства.

Адвокат Гарифулла Япаров, который представлял в суде интересы «Башкорта», сообщил “Ъ”, что ему известны имена шести задержанных в Кармаскалах: Айтуган Бикташев, Рустам Аманов, Радмир Мухаметшин, Раиль Абкадыров, Ризван Ахметов и Ильнур Кинисапров. Telegram-канал «Куштау online» сообщает что они находятся в здании Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии на улице Калинина в Уфе.

Бывший участник движения «Башкорт» Руслан Габбасов сообщил “Ъ”, что задержанные сегодня сотрудниками МВД ранее подавали жалобы на действия полицейских в Кармаскалах.

В МВД по Башкирии и региональном УФСБ от комментариев воздержались.

Булат Баширов, Уфа