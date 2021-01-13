Молодым семьям Удмуртии предоставили социальные выплаты на 61 млн рублей

В 2020 году 103 молодым семьям Удмуртии предоставили социальные выплаты на 61 млн руб. для улучшения жилищных условий. Поддержка оказывался в виде предоставления 30% от расчетной стоимости жилого помещения семьям без детей, и 35% — с детьми, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра строительства региона Дмитрия Сурнина.

«Это позволило уменьшить финансовую нагрузку, которую семьи взяли на себя при приобретении жилья. Среди них 51 семья – многодетная, 21 семья – неполная. Поддержка им была необходима, конечно, как и тем, кто планирует улучшить свои жилищные условия в текущем году. Список уже сформирован на 69 молодых семей»,— отметил господин Сурнин.