Волгоградцу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на сбыт наркотиков

В Ворошиловском районе Волгограда сотрудники МВД задержали 23-летнего мужчину при попытке сбыта наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Об этом сообщили в УМВД по региону.

Как уточнили в управлении, подозреваемого задержали в лесном массиве с поличным после закладки наркотиков в тайники. В ходе личного досмотра у мужчины якобы обнаружили 23 свертка с веществом, содержащим мефедрон. Злоумышленник, предположительно, совершил 17 закладок. В ходе обыска по месту его жительства сотрудники обнаружили весы и упаковочный материал.

В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В качестве максимального наказания предусматривается ответственность до 20 лет лишения свободы.

Мария Шахрай