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СКР возбудил уголовное дело после гибели оператора «Водоканала» в Екатеринбурге

Следственный комитет (СКР) по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2, ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели работницы МУП «Водоканал» в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 7 января оператор Южной аэрационной станции работала на очистных сооружениях и упала в отстойник, заполненный жидкостью. В результате женщина скончалась на месте от утопления. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Согласно УК РФ, ч. 2, ст. 143 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Михаил Мананников


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